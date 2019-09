Papas Tapas

„Gehört euch!“

Zunächst begann er das Gebotene mit gekräuseltem Nasenrücken und in Falten gelegte Stirn zu inspizieren: „Wos is des?“ Wir so: „Schaut aus wie frittierte Frischkäsebällchen und Oliven.“ Er so: „Ich mag weder Frischkäse noch Oliven. Gehört euch.“ Nun nahm er die nächste Spezialität ins Visier: „Und wos is des?“ Wir: „Pimientos de Padrón!“ Er: „Aha. Wie schmecken die?“ Wir: „Herrlich. Musst du kosten!“ Er: „Hm, lieber nicht, die sind mir zu grün.“ Nächster Teller: Mini-Paprika mit Käse und Spinat. Er: „Wäh.“ Wir: „Jö!“ Er: „Lasst es euch ruhig schmecken.“ Schließlich sein Griff in die Schüssel mit Melanzaniröllchen. Sein Gesicht mutierte in Zeitlupe zur Grimasse, als hätte man ihm frittierte Spinnen serviert: „Jössas, ich dachte, das wäre was mit Wurst!“ Ich: „Nö sind Melanzani“. Er: „Um Gottes willen, das habe ich jetzt im Mund? Den Rest müsst ihr essen.“ Sprach’s und spülte mit Wein nach. Die Tochter und ich aßen alles auf, dann rief unser Gourmet. „La cuenta por favor!“, zahlte und erhob sich. Der nun folgende Bummel durch diese Stadt hätte schön sein können, wäre da nicht dieser schwächelnde Typ an unserer Seite gewesen, der nonstop murmelte: Mein Kreislauf, das muss der Hunger sein!“

Wie gut, dass wir bald über ein Schinkenbein stolperten.

