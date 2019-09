Paaradox: Es weihnachtet schon

ER

Es war einer dieser August-Tage, an denen die Hitze so aufs Gemüt drückt, dass man ernsthaft überlegt, ob der Griff zum Sommerspritzer nicht vielleicht doch zu viel der Bewegung und Anstrengung sein könnte. Da saß die Liebste also unter dem Sonnenschirm und sagte den Satz, der einen Ehemann augenblicklich in den Alarmglocken-Modus versetzt: „Schatzi, wir müssen reden.“ Verstärkt durch eine Mimik, die den Verdacht nährt, ein Gespräch über den Wortlaut des gemeinsamen Testaments stünde an. Oder darüber, dass eine grausam anstrengende Tätigkeit allmählich unvermeidbar sei, etwa das Putzen der Badezimmerfliesenfugen. Oder zumindest über die Neugestaltung des Haushalts-Etats … weil das Gefühl für schwermütige Gedanken zu unmöglichen Zeitpunkten besitzt meine Frau wie niemand sonst.

Schockstarre

Aber nicht einmal nach so vielen Jahren Ehe hätte ich auch nur im Ansatz antizipieren können, welche Worte ihr über die bezaubernden Lippen perlen sollten. „Meinst du nicht …“, begann sie in jener Tonalität, die ein Interesse an meiner Meinung nur um des Friedens Willen vortäuscht, nachdem sie längst einen Beschluss gefasst hat. „Meinst du nicht, wir sollten nach so langer Zeit den Christbaum heuer ganz anders und in neuen Farben schmücken?“ Ich habe keine Vorstellung über den Grad des Entsetzens, das in meinem Gesicht zu lesen gewesen musste. Ich weiß nur, dass ich nach einigen Sekunden Schockstarre folgende Antwort wagte: „Bist du von allen guten Geistern verlassen?“ Und ich finde, vier Monate vor dem Heiligen Abend war das noch äußerst höflich formuliert. Danach machte ich mich trotzig schwitzend über die Fliesenfugen her. Und summte demonstrativ laut „Es wird scho glei dumpa“.

