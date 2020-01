Paaradox: Heiraten?

SIE

Vertrauliche Leserinnenpost: Gnä Kuhn, was tun: Heiraten oder nicht heiraten, das ist hier die Frage. So lautete, grob zusammengefasst, das Ansinnen einer 36-jährigen Wienerin. Sie wollte wissen, wann „dieser magische Moment“ sei, jener Augenblick, in dem klar wird: Ja, ich will! Wie fühlt sich das an, wann ist es so weit?, schrieb sich die Gute in einen Frage-Furor. Da musste ich passen, so einen „Aha-Moment“ gab es bei mir nie. Meine Entscheidung, den Mann nebenan irgendwann doch zu heiraten, war ein mehrjähriger Gärungsprozess mit offenem Ausgang. Wie Traubensaft, den man in eine Flasche tut, zustoppelt und sich selbst überlässt. Im besten Fall wird Wein daraus, über den Kenner sagen: Bist du deppert – schmeckt der großartig! Im schlimmsten Fall wär’s nix geworden. Doch da sind wir nun – gleich zwei solcher Flaschen, die fix zam sind.