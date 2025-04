Völlig durch den Wind: Föhngestört und ferngesteuert in Innsbruck

An solchen Tagen lassen viele Autofahrer keinen Finger mehr von der Hupe, im Akkord mit den schrillen Sirenen und den fluchenden Fußgängern entsteht dann eine Kakophonie , bei der einem Hören und Sehen vergeht.

Immer dann, wenn sich Innsbruck wie Rom, Istanbul oder eine andere südländische Metropole anhört, dann liegt etwas in der Luft.

Es pfeift und kracht, heult und dröhnt unerbittlich und treibt manche schier in den Wahnsinn. Verständlich, dass viele Innsbrucker völlig durch den Wind und wie ferngesteuert sind und über Kopfschmerzen und Übelkeit klagen.

Der Wind ist am Fuße der Nordkette bei Gott kein himmlisches Kind. Er ist vielmehr für viele eine echte Plage. Wenn so ein richtiger Föhnsturm mit 150 km/h und mehr über die Stadt hereinbricht, dann erzittert Innsbruck.

Und wer einmal das Privileg hatte, oder nein: nennen wir es Pech, einen Föhnsturm im Flieger zu erleben, der büßt sowieso für alle Sünden. Jede Achterbahnfahrt ist dagegen ein Jux. Es ist noch nicht lange her, da blies der Föhn auf der Europabrücke einen Sattelschlepper um, als wäre es ein Spielzeugauto.

Föhn & Vollmond

Ganz schlimm ist es übrigens, wenn der Föhn auf den Vollmond trifft. Dann ist Innsbruck vogelwild und man schließt sich am besten in den eigenen vier Wänden ein.

Andererseits hat die Konstellation auch ihr Gutes: Denn an keinen anderen Tagen kommen in Innsbruck so viele Babys auf die Welt wie bei Föhn-Mond....