Sonntagnachmittag um halb vier kriegt man unter Umständen nicht so leicht einen Tisch beim Heurigen. Da setzt man sich dann wo dazu. Kommt ins Plaudern. Folgt den Empfehlungen der Frau Erika und der Frau Sissi, doch unbedingt die Fleischlaberln und den Krautsalat zu probieren. Und hört zu, wie sie aus ihrem Leben erzählen. Die Frau Erika, 71, hat früher bei der Telefonauskunft gearbeitet. Ein schöner Beruf war das. Sie redet halt gern, sagt sie. Und dann erzählt sie, dass sie und die Sissi immer mit den Öffis herkommen. Quer durch Wien. Die letzte Etappe zum Stammersdorfer Friedhof, wo ihre Männer begraben sind, fahren sie mit dem Bus. Danach geht’s dann auf ein Achterl oder zwei, am liebsten Gemischter Satz. Das Schönste aber ist, sagt die Frau Erika, die Busfahrt. Sie schaut so gern aus dem Fenster. Besonders im Sommer, wenn auf den Feldern am Stadtrand die Sonnenblumen blühen.