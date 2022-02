Die Tricks der Internetbetrüger und Spam-Mailer werden immer gefinkelter, heißt es. Fallbeispiel, ein Mail: „Sehr geehrter Herr Schwarz, ich möchte mich nur erkundigen ob ihre Frau Mutter mit ledigen Namen Erna Heinze heißt, bzw. hieß. Wenn das stimmen sollte wäre ich ihre Tante mütterlicher von Seite. Es würde mich sehr freuen wenn sie mich per Email kontaktieren. Egal ob sie Ernas Sohn oder lt. Geburtsanzeige die Tochter Andrea sind. Mit lieben Grüßen Elfi Jautz geb. Melzer.“

Wo ist der Fehler? Also von der Grammatik abgesehen: Meine Mutter heißt nicht Erna. Und ich bin eher nicht Tochter Andrea.

Schade eigentlich, dass man nicht antworten darf. Man möchte mit so einem gefinkelten Mail-Schreiber, der Erbschaften aus Afrika oder Tanten aus Schwupsdiwü verspricht, ja gerne einmal auf einen Kaffee gehen, um zu lernen, wie der tickt. Und ihn auszulachen. Weil allein ins Netz hineinzulachen, ist das halbe Vergnügen. andreas.schwarz@kurier.at