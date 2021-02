Wenn befreite Haare zu tanzen beginnen

Verdecken, enthüllen, tanzen

Für die zweite haarige Produktion – Only Part - spielt der Friseur_innen-Lockdown jedenfalls definitiv keine Rolle. Shahrzad Nazarpour lässt ihre uuuurlaaaangen Haare sozusagen tanzen – Kopf- und vor allem gar nicht zu üppige Handbewegungen und sie fliiiegen, tanzen voll befreit. Zuvor hatte sie die Künstlerin unter mehr als einem halben Dutzend Schals und Tüchern als überdimensionalem Hijab versteckt, um sie hernach wieder zu enthüllen.

„Das waren nur wenige Tücher, bei der Vollversion werden es viiiiel mehr sein“, verrät sie dem Kinder-KURIER und deuten mit den Armen einen ziemlich großen Berg über ihrem Kopf an. Nazarpour liebt Tanz. Das durfte sie als Kind in Hamedan (Iran) nicht wirklich ausüben, „weil das bei uns generell und für Frauen besonders untersagt ist. Wir haben dann halt Theater gemacht und alles Mögliche eingebaut“, so deutet sie Schlupflöcher an. Nach einem Bachelor-Studium in Teheran studiert sie nun seit einem Jahr in Wien an der Kunstakademie. Das Spiel und der Tanz der befreiten Haare ist für Shahrzad Nazarpour aber bei weitem nicht auf den natürlichen Kopfschmuck beschränkt.