Tipps von einem Zahntechniker für einen bekannten Ex-Kollegen

Zuflucht gefunden

Das sagt Shokat Ali Walizadeh. Der allerdings auch erst nach ein paar Jahren Pause wieder in seinen erlernten Beruf einsteigen müsste. Der heute fast 30-Jährige kam 2008 nach seiner Matura in Afghanistan als 18-jähriger Flüchtling nach Österreich, verbrachte das erste Jahr zwangsweise zum Nichtstun verdammt in einem niederösterreichischen Asylheim. In dieser Zeit durfte er nicht nur nicht arbeiten, er kam auch ebenso wenig in den Genuss eines Deutschkurses.

Die Sprache Österreichs konnte er erst nach einem Jahr zu lernen beginnen, vor allem bei Ute Bock. Und dann hatte er das Glück – sicher nicht zuletzt aufgrund seines extrem gewinnenden Wesens – dass sich Menschen besonders für ihn einsetzten. Darunter seine damalige Deutschlehrerin, die er noch heute als seine österreichische Mama bezeichnet. Außerdem spricht er auch noch von einer weiteren Dame, die er als seine Wiener Großmutter bezeichnet.Über diese kam er auch an seine Lehrstelle. Der Zahnarzt der Wiener Mama sagte ihm, nachdem er zwei Tage Praktikum in einem Labor gemacht hatte und er offenbar von der handwerklichen Fähigkeit und der raschen Auffassungsgabe des jungen Mannes angetan war, fix eine Lehrstelle zu. Shokat Ali Walizadeh bestand nicht nur die Lehrabschlussprüfung, er machte auch noch erfolgreich die Gesellenprüfung, arbeitete dann bei einem anderen Labor.