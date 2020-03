Tipps für guten Heim-Untericht: Vor allem gemeinsam!

4. Rituale aufbauen

Kinder fühlen sich, wie Erwachsene, meist wohler, wenn sie wissen, was auf sie zu kommt. Klären Sie am Anfang gemeinsam, wie die Familie für die kommenden Wochen den Tagesablauf strukturieren will (Familienrat) – soweit das aufgrund Ihrer beruflichen Situation planbar ist. Setzen Sie, was das Lernen betrifft, für die Kinder Orientierungspunkte – die ähnlich wie eine Schulglocke den Kindern signalisieren, dass JETZT die Lernzeit beginnt. …

Begrenzen Sie das Lernen auf bestimmte Zeit, anstatt es durch den ganzen Tag zu ziehen.

Reflektieren Sie am Ende der Lernphase noch einmal zusammen den „Schultag“: Was wurde gemacht? Was wurde geschafft? War etwas schwer? Muss morgen etwas anders sein?