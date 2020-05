Thomas Berzina verrät Glücks-Geheimnisse

Erfahrene und erarbeitete „Rezepte“

KiKu: War schon von Anfang an klar, dass du dann gegen Ende des Lock-Down dieses Folge-Buch veröffentlichst – mit Rezepten, die dich offenbar schon länger glücklich machen?

Brezina: Die „Rezepte“ habe ich tatsächlich für mich schon länger erarbeitet, sie kommen aus eigenen Erfahrungen, weil ich oft auch Unglücksphasen gehabt habe. Aber in dieser Zeit des ständigen Zuhause-Seins habe war für mich klar: Setz dich hin und schreib das jetzt alles zusammen. Ich hab zwar schon den Zusammenhang mit Corona gesucht und beschrieben, es soll aber darüber hinaus gehen: Irgendwie ist es ja für jede und jeden ein Start in eine neue Zeit, ein neues Leben – für manche einfacher, für viele schwieriger. Für andere auch ein Umdenken, was und wie will ich wirklich machen?

Der Wunsch, glücklich zu sein, ist ja ein tiefer Wunsch aller Menschen, jetzt sicher noch mehr. Aber Glück stürzt nicht von oben herab wie ein Greifvogel, es kommt aus uns und kommt darauf an, was wir im Leben daraus machen, welche Chancen wir dem Glück geben, sich entfalten zu können.

Als Wichtigstes, so vielleicht diese rund 190 Seiten und die anderen Ratgeber zusammengefasst, laufen Brezinas Tipps immer darauf hinaus, statt zu jammern, sich an eigenen positiven Erinnerungen und der von anderen aufzurichten und so eigenem Glück auch Chancen einzuräumen – aber immer im Bewusstsein, auch das kann und wird vorbeigehen. Umso wichtiger sei es, den Moment zu genießen.