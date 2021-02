Tanztheater über Minotauros, Labyrinth und den roten Faden

Die einzigen realen Treffen

Die fünf jungen Darstellerinnen und Darsteller, von denen einige schon in früheren Tanz*Hotel-Stücken mitgewirkt haben, erzählen nach der Aufführung dem Kinder-KURIER, dass sie sich freuten, endlich wirklich zu spielen, auch wenn’s nur einmal war. Dass ihnen aber wirkliches Publikum abgeht und sie schon sehr davon genervt sind, dass die echte Premiere jetzt schon zum dritten Mal verschoben werden musste. Eigentlich waren sie schon mürbe, manche wollten fast nicht mehr, aber wenn sie dann gemeinsam probten, hat’s Spaß gemacht. Nicht zuletzt, weil das die einzigen Treffen mit realen Freundinnen und Freunden waren, da ansonsten alles nur über Bildschirme abläuft. Mit zu den Highlights im Stück zählen die meiste die wilde Szene des raschen Verschiebens der besagten Kisten-Wände.

Übrigens: die fünf Kinder spielen und tanzen nicht nur, aus ihren aufgeschriebenen Gedanken, beispielsweise über Ängste, hat der Tanz*Hotel-„Vater“ etliches in den Stücktext eingebaut. ER sei damit an den Anfang seiner Choreografie-Arbeit in Wien zurückgekehrt, so Gstettner zum Kinder-KURIER. Da wäre für ihn alles wie ein Labyrinth gewesen, aus dem er Auswege gesucht hat. Nun, ein Ausweg führt mitunter in neue Labyrinthe, wenn sie überall und nirgends sind ;)

