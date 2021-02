Tanztheater mit Live-Musik hinterfragen sinnlich-körperlich Rollenbilder

Um dann mit heftigen Handbewegungen zu symbolisieren, dass er eigentlich nur das eine im Kopf hätte. „Liebe zu dritt“, in den unterschiedlichsten Stelllungen tänzerisch angedeutet, werden immer wieder gebrochen. Durch Sager – auf Englisch – wie „Mein Körper ist nicht dein Spielplatz! Ich bin nicht dein Spielzeug! Wenn ich dich anlächle, heißt das nicht, dass ich mit dir f… will!“

Solche Zitate kommen aber nur sehr spärlich, in erster Linie wird das Nachdenken über noch immer vorhandene eingefahrene Verhaltensmuster über körperliche Inszenierungen angeregt. Dabei spielt der große von der Decke hängende Monitor eine große Rolle. Hinter ihm nehmen abwechselnd der Tänzer bzw. eine der Musikerinnen Aufstellung, so dass nur Kopf bzw. Beine zu sehen sind. In einer Ecke der Bühne steht ein Stativ mit Handykamera. Dort positioniert sich dann jeweils er oder eine der Musikerinnen so, dass beispielsweise der Rumpf auf den großen Monitor übertragen wird. Digitale Verfremdung in einem analogen Setting – starke Brustbehaarung einer Frau und klassisch weibliche Formen für den Mann ;)

Gerade mit diesen digitalen Kamera-„Spielchen“ wird die Live-musikalische Tanz-Performance Reflexionen bei der Generation Insta anstoßen, Inszenierungen für die Handy-Kamera vielleicht hinterfragen – nicht durch belehrendes Gebrabbel, sondern durch sinnliche Erfahrung auf der Theatertribüne.

