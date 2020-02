Stille ist nicht das Gegenteil von Musik

Eine runde Scheibe – voller Blätter mit Musiknoten. Auf der einen Hälfte ein Kastl mit Plattenspieler und Vinylscheiben, eine kleine Plattform mit großem Verstärker, E-Gitarre und Loop-Station in der anderen Hälfte des großen Kreises. Irgendwo dahinter ein Fuchsfell, darüber schwebt ein kahler, knorriger Ast. So präsentiert sich die Bühne im Linzer Theater des Kindes bei „Orpheus“ (ab 9 Jahren, Regie/Stück/Ausstattung: Henry Mason).Dann kommt er. Orpheus (Spiel und Musik: David Baldessari). Bevor er seine Geschichte erzählt, stellt er sich als totaler Außenseiter vor. „Dein Kopf ist ein Gefängnis, der Schädel sind die Gefängnismauern.“ So richtig ins Leben findet er nur mit Musik. Mit der dafür allerdings total. Da schwebt er auf Wellen, ist eins mit der Welt und dem Universum. Zeit und Raum gibt es nicht. Und irgendwie war das schon immer so. Sein erster Beat war der Herzschlag seiner Mutter. Musiziert er, werden wilde Tiere sanft, der Meere Wellen plätschern sanft und glatt dahin …