Selten so unmittelbar auf der Bühne: Krieg ist sch…

Über Tisch, Kiste, das Notausgangsschild – SUA – beschriftet und ein Loch in einer der Wände klettert das Trio aus dem „Gefängnis“. Kommt durch eine eingetretene Wand wieder rein. Sie beginnen die geschlagenen Schlachten zu zählen und zu benennen – vom Hinterhalt über den Angriff bis zu absurden „Rollschuh“, Karussel – samt Jahrmarktsmusik. Einer der Seilzüge hebt einen ganz oben an einer der Wände schwebenden Klodeckel. Wenn das passiert, soll das Publikum „peng, peng, peng oder paff…“ oder welche Schießgeräusche auch immer rufen. Selten noch wurde so auf den Punkt gebracht, dass Krieg Sch… ist. Und doch stimmen fast alle im Publikum, teils sogar lustvoll in den unregelmäßig abgerufenen Peng-Paff-Puff-Chor ein. Nur wenigen bleiben die Rufe in der Kehle stecken. Gleiches gilt beim Hin- und Herschießen von tennisballgroßen Kunststoffkugeln. Selbst nach der Schlacht 303 „Waffenstillstand“.