Rauchende und brennende Seifenblasen

Musik und Geräusche spielen mit

Dieses Paar - Isabel Verlaine Defaux und Miguel Camino Fueyo von der Compagnie de la Casquette hält in „Los Yayos“ (ein aus der in Spanien gesprochenen Minderheitensprache Galizisch für Großeltern) die Spannung über fast die ganze folgende Stunde mit seinem immer wieder clownhaften Schauspiel – ob beim Ausziehen der Mäntel oder beim Hervorkramen einzelner Gegenstände aus Hand- oder Hosentaschen. Dabei werden die beiden von den Musikern Josselin Moinet und Mehdi Missoumi mehr als „nur“ begleitet. Die Musiker und Geräuschkünstler interagieren von der Seite des in den Raum gestellten Raums mit den Darsteller_innen.

Manche Bewegungen und Szenen untermalen sie, andere bringen sie erst zur Entfaltung, indem sie ein und denselben geschüttelten Gegenstand mit wechselnden Geräuschen zum „Klingen“ bringen und damit scheinbar für Verwirrung der „Alten“ sorgen. Manchmal verdoppeln sie die „Hör“-Bilder wie in Bilderbüchern oder Comics mitunter Text und Bild dasselbe zwei Mal (aus-)sagen.

Was Erwachsene im Publikum stören könnte, ebenso wie ein wenig „überflüssige“ Wiederholungen und Längen knapp nach der Hälfte. Aber auch in Märchen scheinen so manche Wiederholungen Kinder nicht zu stören. Dafür baut das Stück auch die eine oder andere Szene ein, die eher an die Nicht-mehr-Kinder im Publikum gerichtet ist.