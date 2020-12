Öffnet Kultur wenigstens für Kinder – das ist auch Bildung!

„Streamen ist wie Instant-Nahrung“

Die künstlerische Leiterin des Salzburger Theaters, Cornelia Böhnisch schreibt weiters: „Auf das Streamen von Vorstellungen im Internet wird am Toihaus verzichtet. Eine gestreamte Kindertheatervorstellung ist, wie sich von Instant-Suppen zu ernähren, statt frisch Gekochtes zu sich zu nehmen. Live entfaltet das Theater seine Kraft und Magie.“

Umplanung des BimBam-Festivals

In diesem Sinne laufen nun die Vorbereitungen für das achte internationale Festival BimBam für Klein(st)kinder (20. Februar und 14. März 2021) auf Hochtouren.

„Uns ist es nach der ungewollten Stille im Theater während des Shut Down ein besonderes Anliegen, 2021 einmal mehr ein Festival für Klein(st)kinder auszurichten. Denn Kinder gehören zu den ,großen´ Verlierer*innen im Lockdown. Lange gab es keine Möglichkeit im Theater den Horizont zu weiten und zu staunen, vermittelt sich die Magie des Theaters doch vor allem im Live-Erlebnis! Genau jetzt sind Fantasie, Improvisationsvermögen, Sensibilität und offene Sinne mehr denn je gefragt“, so die künstlerische Leiterin des BimBam-Festivals Katharina Schrott.

„BimBam 2021 ist unter sehr ungewöhnlichen Rahmenbedingungen entstanden. Wegen der eingeschränkten und sich immer wieder ändernden Reisebeschränkungen wurde das Festival so programmiert, dass die Kompanien länger vor Ort bleiben und auch öfter spielen, als dies bei den vorangegangenen Festivals der Fall war“, berichtet Katharina Schrott über ihre Planungsarbeit.

Das Festival wird um die 50 Kindertheater-Vorstellungen an verschiedenen Spielstätten in der Stadt Salzburg, im Land Salzburg, in der Steiermark und in Oberösterreich zeigen. Aus Frankreich, Deutschland und Österreich werden Theatergruppen mit ihren preisgekrönten und besonderen Stücken zu Gast sein. Das Toihaus Theater wird im Rahmen des Festivals fünf Eigenproduktionen zeigen.

Den Theaterleiter*innen geht es um Grundsätzliches, also wieder ein Theatererlebnis für Kinder zu ermöglichen. Denn Theater hat seine Ursprünge unter anderem in Heilungsritualen. Diese sollten wir gerade in der jetzigen Zeit ermöglichen.

„Macht die Theater für die Kinder auf! Die Zukunft sind unsere Kinder ꟷ und diese benötigen JETZT unsere Unterstützung“, so das Leitungsteam des Toihaus Theaters.

Follow@kikuheinz