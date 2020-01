Nibelungen in St. Pölten: Alle sind auch Siegfried

Eine blonde Perücke - und aus Hagen, Gunter, Kriemhild sowie dem Sänger und Erzähler Volker wird der (fast) unverwundbare Held Siegfried. Das und die Sage als Roadtrip in und rund um ein Auto fallen als erstes ins Auge bei dieser Inszenierung „Die Nibelungen“ (nach Friedrich Hebbel, Regie: Mathias Spaan) des Landestheaters Niederösterreich. Es handelt sich um die jährliche Jugendproduktion, die in der – ebenfalls in St. Pölten liegenden – Bühne im Hof gastiert (bis 5. März fast ein Dutzend Vorstellungen, ein Gastspiel in Baden am 22. April).

Die auf 75-Minuten verdichtete Handlung war vielen bei jener Schulvorstellung, die der Kinder-KURIER besuchte, bekannt. Was, wie einige meinten, auch gut war. Ist doch selbst der Kern des Kampfes um Macht samt Intrigen und Betrug schon verwirrend genug.Die Inszenierung beginnt am Ende eines wichtigen Abschnitts: Siegfried ist tot – ermordet vom hinterlistigen Hagen, der Kriemhild die einzig verwundbare Stelle ihres Ehemanns entlockt. Er, Gunter und Volker werfen die Leiche in den Kofferraum des Autos. Doch er redet nun – weil ab jetzt die Geschichte von Anfang an erzählt wird. Genau diese Szene wird fast ident wenige Minuten vor Ende wiederholt – mit einer Kürzest-Erzählung der weiteren Ereignisse mit dem Hinmetzeln aller Beteiligten.