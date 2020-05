„Mutterland finden“ – Foto-Geschichten in Schaufenstern

Portraits und Audio-Mitschnitte von Töchtern (9 bis 96 Jahre), die über ihre Mütter sind in der multimedialen Fotoausstellung „ Finding Motherland“ der Künstlerin Franzi Kreis ab 10. Mai 2020 (Muttertag) über neun verschiedene Schaufenster in Wien verteilt. Neben jedem fotografischen Portrait ist ein QR-Code angebracht, über den mit einem Smartphone das zugehörige Audio angehört werden kann. Neben den Audios sind Übersetzungen in den Sprachen Englisch, Russisch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch zu lesen.

Ab 2017 sammelte die Künstlerin 45 Interviews mit Frauen zwischen 9 und 96 Jahren. Nach dem Gespräch über die Mütter der Interviewten fotografierte sie die erzählenden Töchter. Die Arbeiten wurden in der Wanderausstellung „ Finding Motherland“ erstmals 2019 in leerstehenden Geschäftslokalen in Wien präsentiert. Dabei wuchs die Sammlung von Interviews und Portraits stetig an und umfasst unter anderem Familiengeschichten aus Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Russland, Ukraine, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Afghanistan und Japan.

Im März 2020 war „ Finding Motherland“ in einem Kulturzentrum im ehemaligen Arbeiterkulturhaus der sowjetischen Autowerke ZIL in Moskau zu sehen.