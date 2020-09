Mitreißendes Roma-Konzert: Vielfältigste Musik

Rückschritte

In Wien lud der Verein „Voice of Diversity“ (Stimme der Vielfalt) nun mit ungefähr einem halben Jahr Verspätung – eh schon wissen – zum Konzert. Marion Dworzack, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, begründet die Notwendigkeit dieses Tages mit der nach wie vor herrschenden Diskriminierung, dem Rassismus. „Dabei sind die Roma genauso Österreicherinnen und Österreicher wie alle anderen. Wie andere Gruppen auch erleben wir einerseits durch den Rechtsruck in Europa und verstärkt durch die Pandemie Rückschritte von dem, was wir als Anerkennung unserer Rechte schon hatten. Dabei haben wir’s in Österreich ohnehin gut. Wir sind nicht nur als Volksgruppe anerkennt, die hier lebenden Roma haben alle ein Dach über dem Kopf. Das ist nicht nur auch in EU-Ländern nicht überall so. Auch in Österreich werden Roma aus Bulgarien, Rumänien oder Ungarn nicht nur, wenn sie auf betteln angewiesen sind, angefeindet. So manche müssen doch auf der Straße schlafen.“ Gleichzeitig soll mit dem Tag – und vor allem dem Konzert – auf die kulturelle Vielfalt der Roma – aber auch im Zusammenspiel mit anderen Künstler_innen gezeigt – oder zu Gehör gebracht – werden. Motto: „Opre Roma! Erhebt euch Roma!“

Zahlreiche österreichische Roma-Vereine beteiligten sich als Kooperationspartner an der Veranstaltung - von der Roma Volkshochschule Burgenland über das Romano Centro, Initiative Minderheiten, Verein Exil, Romano Svato, Vivaro - Viva Romnja, Lovara-Roma-Österreich, Verein Transdanubien und Hango Roma bis hin zu anderen Organisationen wie Volkshilfe Österreich / Initiative Thara und der KZ-Verband/VdA Wien.