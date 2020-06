Lieber Laptop statt „Ice-Bucket“-Challenge

Als Vater Ungleichheit bemerkt

Lumsden meinte: „Als Vater dreier schulpflichtiger Kinder ist mir besonders in der Corona-Zeit eine deutliche Ungleichheit in unserem Schulsystem aufgefallen. Während viele Kinder (vor allem jene aus akademischen Familien) durch das Home-Schooling die beste Bildung überhaupt durch täglichen Privatunterricht durch die Eltern erhalten haben, gibt es auch viele Kinder, die hier leider von unserem System zurück gelassen wurden. Es sind jene Kinder, wo aufgrund des familiären Backgrounds nicht einmal die technische Ausrüstung (Laptop, Internet) für einen sinnvollen Distanzunterricht über E-Mail, Skype & Co. vorhanden ist.“

Das ist ihm aber nicht nur aufgefallen, er wollte auch was zur Überwindung der Ungleichheit beitragen, schreibt er dem Kinder-KURIER. „Ich glaube, dass es unsere gesellschaftliche Verantwortung ist, dass jedes Kind die gleichen Chancen bekommt und das Einkommen der Eltern nicht über die Zukunft der Kinder entscheiden soll. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, Laptops selbst anzuschaffen um diese an „bedürftige“ Kinder zu spenden. Ich habe die ersten drei hochwertigen Laptops privat bezahlt, neu angeschafft und ausgerüstet (nach Erfragung des genauen technischen Bedarfes). Rechtsanwälten geht es trotz corona-bedingten Geschäftsrückgängen in der Regel überproportional gut, so dass ich das als Anlass genommen habe, meine Kollegen aufzufordern um mitzumachen.“