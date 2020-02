Ist unten oben oder umgekehrt?

Alle stehen vor einem seltsamen Ding – und vielen Fragen – anfangs, mitunter auch länger. Nicht allzu lange, den die Performance „ Deep“ ist nach zehn Minuten vorbei. Dafür war sie zwölf Mal am Eröffnungswochenende im Kunsthaus Graz, vom Volksmund auch „friendly Alien“ genannt, zu sehen.

Das Publikum steht rund um ein Viereck. Oben schwarzes Tuch, sozusagen eine Black-Box. Drunter ist freie Sicht – auf eine Glasfläche. Unter der siehst du einen Mann an seinem Schreibtisch sitzen. Oder, halt?! An einer Schnur steht ein Ball in die Höhe, häää? Er denkt nach, schreibt, zerknüllt das Blatt und wirft’s weg und – es landet auf der Glasfläche – oben.Aha, vielleicht, nein wahrscheinlich ist das Spiegel. Aber wie sitzt der mit Kopf nach unten hängend?