Indoor-Spielplatz zum Experimentieren

In der Zwischenzeit baut seine Schwester Ela (6) mit Eierkartons, Bechern, Watte und anderem Material, das ihr in die Finger kommt, die unterschiedlichsten Fantasiegebilde. Die mit Wattebauchen ausgelegten Vertiefungen eines Eierkartons erinnern sie ein wenig an Weihnachten. Vielleicht dazu passend fabriziert sie mit einem Holzstab und Metallteilen in einem Becher eine Glocke.

Mia dreht einen solchen Eierkarton um, bastelt aus einem Holzstaberl und Papier ein Segel. Doch das will nicht so recht auf dem „Boot“ halten. So fragt sie Hessam, den Wissensvermittler vom ScienceCenter Netzwerk, ob er einen besseren Kleber habe. Mit Hilfe der Heißklebepistole klappt’s dann, wenngleich die Zehnjährige an ihren bastlerischen Fähigkeiten zweifelt. Das aber in der Folge selber Lügen straft, als sie beginnt aus Holzplatten auszuschneiden und später zu sägen. Nach und nach fertigt sie kleine Möbel wie ein Bett und einen Stuhl an.