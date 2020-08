Greta, Malala, Felix, Louis - Jugendlich, die die Welt veränder(te)n

Bienenschützerin ab 4 Jahren

In diesem von Benjamin Knödler und seiner Mutter Christine Knödler recherchierten und geschriebenen Buch findest du aber auch viele – noch – weniger oder kaum bekannte Menschen, die in ihrer Kindheit bzw. Jugend sich für eine ihnen wichtig gewordene Sache einsetzten. Da ist zum Beispiel Mikaila Ulmer (USA). Als sie 4 war, wurde sie zwei Mal von Bienen gestochen. Statt in der Folge immer panisch wegzurennen, wenn sich eine näherte, wollte sie alles über diese Tiere wissen. Kam drauf, dass sie für die Pflanzenwelt und damit auch für Menschen ganz wichtig sind. Begann Limonade mit Honig – nach einem Rezept ihrer Urgroßmutter – herzustellen. Die verkaufte sie erst vor ihrem Haus und gab einen Teil des eingenommenen Geldes einem Bienenschutzverein. Das fand so viel Anklang, dass bald eine Pizzeria bei ihr diese Limonade bestellte. Als sie 9 Jahre war, verkaufte die führende Bioladen-Kette der USA diese Limonade…