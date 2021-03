Fairtura und Videobotschaft für freiwillige mündliche Matura

Am Freitag veröffentlichen andere Jugendliche ein 1 ½-minütiges Video auf YouTube. Neun Schülerinnen und Schüler nahmen dazu vor ihrer Schule, der HIB Liebenau (ebenfalls in Graz wie die andere Initiative) vor der Schule Aufstellung und sprachen eine Botschaft an das Bildungsministerium aus, in der sie „für eine mündliche Reifeprüfung auf freiwilliger Basis sowie eine gesetzlich einheitliche Stoffkürzung“ eintreten. Nebenbei wiesen die beiden sprecherinnen darauf hin, dass ihre Klasse immer wieder als Vorzeigeschüler_innen genannt werden, weil 12 der 20 8.-Klässler_innen ausgezeichneten Schulerfolg haben.