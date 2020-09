(Keine) Antworten aus der Politik

„Wir haben in den vergangenen Jahren selbst mehrmals – etwa im Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor – auf das Demokratiedefizit aufmerksam gemacht. Ich sehe in der wachsenden Lücke zwischen Wohnbevölkerung und Wahlberechtigten ein demokratiepolitisches Problem“, meinte der u.a. für Jugend, aber auch Integration sowie Wahlen zuständige Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky in einem Statement gegenüber dem Kinder-KURIER.

„Unser Ansatz ist ein einfacherer Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft: Wir wollen ein modernes StaatsbürgerInnenrecht, das schneller und einfacher Teilhabe ermöglicht und das nicht zwischen arm und reich trennt. Hohe Hürden durch Gebühren, Einkommensgrenzen und Aufenthaltsdauer sollen abgebaut werden.

"Wir wollen in Wien daher einerseits verstärkt dazu motivieren, die österreichische Staatsbürgerschaft zu beantragen, und andererseits den Zugang zur Staatsbürgerschaft erleichtern, indem wir etwa in Wien die Landesgebühren deutlich senken", so der Stadtrat. Die entsprechende Gebührensenkung soll in der nächsten Legislaturperiode – nach den Wahlen am 11. Oktober – angegangen werden.

Landtag hat's verlangt, VfGH hat's abgelehnt

Der Wiener Landtag hatte 2020 das Wahlrecht auch für Nicht-EU-Bürger_innen auf Bezirksebene (wo EU-Bürger_innen wahlberechtigt sind) gefordert, was aber zwei Jahre später vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde.

Wien Bürgermeister Michael Ludwig hatte in der Vorwoche in einem ZiB2-Gespräch dieses nicht mehr gefordert, selbst wenn er darüber bestimmen dürfte, sondern auch von leichterem Zugang zur Staatsbürgerschaft gesprochen.

Grüne: Spätestens nach fünf Jahren

Der Wiener Koalitionspartner, die Grünen, gehen weiter. „Wir fordern schon immer, dass Menschen die seit einigen Jahren in Wien leben, spätestens nach fünf Jahren, auch das Wahlrecht erhalten sollten“, so Kultur- und Budgetsprecher Martin Margulies nach einer Vorstellung des interkulturellen Wiener Vorstadttheaters im Theater Arche zum Kinder-KURIER.

Integrationsministerium: (Noch?) keine Antwort

Das Büro der für Integration auf Bundesebene zuständige Ministerin Susanne Raab ließ eine Anfrage des Kinder-KURIER, ob „daran gedacht (ist), zu diskutieren, ob Wahlrecht in Perspektive auch von Staatsbürgerschaft entkoppelt werden könnte - zumindest auf kommunaler, lokaler, regionaler Ebene? Oder der Zugang zur Staatsbürgerschaft erleichtert werden könnte?“ (noch?) unbeantwortet.

