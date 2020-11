Echtes Onlinetheater 2.0: Aus dem Untergrund ins sozialistische Nesterland?

Miteintscheiden

Höchstens zwölf Gäste befinden sich in einem Zoom-Meeting, moderiert von einer Person aus dem Analyseteam der Nestervals. Hin und wieder wird auf die aus dem Bunker gekommen Überlebenden der „Utopie“, die eher nach Dystopie klingt, per Video geblendet. Entscheidungen werden getroffen, wie’s weitergeht. Details sollen hier – nicht nur auf Wunsch der Theaterleute selber, sondern vor allem auch, um künftigen Gästen die Spannung nicht zu nehmen – wirklich nicht verraten werden. Lediglich so viel, dass sich mit Fortdauer des Spiels – das bei der Premiere noch deutlich mehr als zwei Stunden gedauert hat – mehr Möglichkeiten des Eingreifens, des Interagierens eröffnen.

Erfahrungsaustausch

Nach dem Abschluss in den einzelnen sechs ZOOM-Räumen, können jene Gäste, die das wollen, zu einer gemeinsamen großen Video-Konferenz zusammenkommen, Erlebnisse austauschen und vielleicht Skepsis ausräumen, dass ohnehin auf ein fixes Ergebnis hin manipuliert würde. Dort war nach der Premiere zu erfahren, dass ungefähr acht Szenen live online erlebt werden, während rund 80 vorbereitet – und viele davon auch schon gedreht wurden. Bis zum März soll daraus ein ganzes komplexes Online-Spiel entstehen. Und bis dahin, so nach dem Lockdown in absehbarer Zeit wieder analoges-live-Theater möglich ist, würde „Nesterval: Goodbye Kreisky. Willkommen im Untergrund“ auch wirklich analog-live an sechs Standorten parallel gespielt.

Von Brezinas Kinderkrimis inspiriert

Und Herr Finnland verriet auch noch, zu diesem Spiel mit Weggabelungen und Entscheidungen sei er in seiner Kindheit durch einige von Thomas Brezinas Kinderkrimis inspiriert worden, wo er als junger Leser bestimmen konnte, wo und wie es weitergehen sollte.

