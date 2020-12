Dank der Finanzhilfe gibt’s Geschenke schon zum Fest

Vorher Eislauf-Eintritte nur ein einziges Mal möglich

„Vorher waren wir nur ein einziges Mal gemeinsam Eislaufen, weil die Eintritte für uns alle sehr teuer sind. Jetzt ist das schon leichter möglich“, erfährt der Kinder-KURIER.

Die 14-Jährige mag in der Schule übrigens „alles, aber am liebsten Turnen“ und will nach der Pflichtschule eine Lehre als Sekretärin absolvieren. In der Freizeit „geh ich am liebsten mit Freundinnen raus, in den Lockdown-Zeiten nicht so viel, aber ich komm ganz gut zurecht damit. Wir haben zwei Laptops, mit einem macht ein Bruder Home-Schooling, den anderen teilen sich meine Schwester und ich. Da wechseln wir uns ab, wer mit dem Laptop und wer über Handy die Aufgaben macht. Für den kleineren Bruder holt unsere Mutter die Arbeitsblätter aus der Schule und der große Bruder ist schon ausgezogen.“

Das derzeitige, auf zwei Jahre begrenzte zusätzliche Geld hat auch auf das bevorstehende Fest seine Auswirkung. „Weihnachtsgeschenke gibt’s jetzt teurere. Früher waren sie schon auch schön, aber manchmal haben wir überhaupt erst später, nach Weihnachten etwas bekommen“, so Mikasa.

Follow@kikuheinz