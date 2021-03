Corona-Kleid, Recycling-Gewänder und „Modell Gleichberechtigung“

Bohnen oder Fisolen

Mit ihrem Gemüse, mit dem sie ihren Modeentwurf gestaltet hat, belegte Katalin Kammerlander Platz 2 in der Mittel-Alter-Kategorie (11 bis 15 Jahre). Ihr Grünzeug sorgte bei der Präsentation des Stoff gewordenen Kleides – in diesem Fall in der Künstler_innen-Garderobe sowie dem eiskalten Innenhof des Wiener Rathauses - bis heute zu unentschiedene Diskussionen: Fisolen oder Bohnen. Die Designerin selbst sagt: „Es waren Fisolen“, der Erfinder und Leiter von „Kids in Fashion“, der Modekünstler Leo Oswald: „Das sind doch nie im Leben Fisolen, sondern Zuckerschoten!“, also als eher bekannte Erbsen. Und dann bringt das schlanke, groß gewachsene Model, das jenes Kleid trägt - aus grünen Stoffbahnen in der Art dieses Gemüses – noch eine dritte Art ins Spiel: „Lustig, weil mir oft gesagt wird: Du bist wie eine Bohnenstange!“, sagt die 21-järige Sarah, Musiktheater-Studentin. Sie fand es übrigens „ein großartiges Gefühl, dieses Kleid zu tragen“.

Die ausgezeichnete Designerin bestätigt noch einmal: „Ich hab Fisolen draufgelegt. Aber es war nur einer von 30 Entwürfen, zehn bis 15 hab ich dann eingeschickt. Da waren auch welche dabei mit Alufolien und Masken.“ Sie kommt – wie viele andere Jung-Designer_innen – aus der Wiener Schule in der Boerhaavegasse, wo die Werklehrerin in vielen ihrer Klassen den Schüler_innen Mode-Entwürfe sozusagen als Hausübung in der Phase des Home-Schoolings aufgegeben hatte. „ich hab einfach so drauf los gearbeitet und genommen, was grad da lag und stand und mir in den Sinn gekommen ist“, so Katalin Kammerlander zum Kinder-KURIER.