Besonders talentierte junge Modekünstlerin

Interview

Die Jury, die seit vielen Jahren viele tolle Entwürfe zu Gesicht bekommen hat, war von Lara Schlögls Werken so angetan, dass „okidoki“, das Kindermagazin des ORF und der Kinder-KURIER schon vorab mit dieser jungen Künstlerin sprechen durften. Bewusst gestylt - elegant und doch irgendwie verspielt bunt – taucht Lara Schlögl in der (Kinder-)KURIER-Redaktion auf. Vor dem Foto-Shooting in Studio legt sie ihre stylische, farbenfrohe Brille ab – „ich brauch sie ja nur für die Weite“.

Mit Modezeichungen habe sie erst für den Bewerb Kids in Fashion begonnen, „aber alles Mögliche zeichne und male ich schon immer“, sagt sie im Interview eingangs. „Als ich vom Bewerb gehört habe, hab ich sofort zu den Buntstiften gegriffen.“ Und doch hat sie meist nicht nur drauflos gemalt, wie sie auf die entsprechende KiKu-Nachfrage erläutert. „Ich hab meistens schon im Kopf das Bild vor mir und das zeichne und male ich dann.“ Das gilt übrigens auch, wenn sie verschiedene Materialien zerschneidet, zurechtzupft und sie auf die Zeichnungen klebt. Dann seh ich das vorher vor mir und mache das dann so.“

Wenn sie nicht gerade Mode zeichnet, dann „meistens Häuser mit Gärten und Minimenschen“. In der Schule liebt sie Basteln und Sachunterricht „und Tanzen, das beginnt aber erst nächste Woche. Wenn ich Musik höre, dann fange ich gleich an zu tanzen“, erzählt die Neunjährige. In der Freizeit „mag ich am liebsten Trampolinspringen, Radfahren, Schaukeln, Laufen und Fußballspielen“.

In ihrem jungen Alter hat die wunderbare Zeichnerin, die auch so gerne gewinnen möchte, schon recht konkrete Berufsbilder als möglich Wünsche vor sich: „Polizistin, Tierärztin oder Babysitterin und Kindergärtnerin“.