Belgrad entdecken - in der Wiener Zieglergasse, ohne Reisebeschränkungen

Ein Schuhschachtel-kleines und doch so großes Kaffeehaus in der Wiener Zieglergasse, gleich neben dem bekannteren Mädchencafé Flash, verströmt einen Mix aus Familiarität und brodelndem künstlerischen Spirit. Vorne im „Coffee and Beard“ (Kaffee und Bart) gerade einmal zwei Tische mit Sesseln und eine Bank, eine kleine Theke mit selbstgemachten Kuchen. Aber gleich dahinter eine Galerie – auch nicht sonderlich groß, weitet aber Blicke. Derzeit – bis 8. August 2020 - auf Belgrad.

Fotos von Künstlerinnen und Künstlern und deren Werken, offiziellen und Untergrund-Galerien, Menschen in Bussen und bei Stationen von Öffis der serbischen Hauptstadt finden sich hier. Ebenso wie fotografische Impressionen von Ada Ciganlija, dem Meer der Belgrader oder von Plattenbauten wie sie zur Linderung von Wohnungsnot in praktisch allen Großstädten in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts auf Böden am Rande der Metropolen hochgezogen worden sind.