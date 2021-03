Tanzprojekt von 13 bis 85 Jahre: "Wir sehen Rot!"

Den Auftakt machen die jüngste Tänzerin des Abends und die schon „ein wenig“ ältere Regisseurin. Weiß gekleidet ertanzen sie den gesamten Raum – mal weit entfernt, dann wieder sehr nahe – samt körperlicher Berührungen. Beide mit roter Maske und ebensolchen Schuhen. „Wir sehen ROT!“ heißt ein Abend, der derzeit nur „Geister“-Premiere haben durfte (wo der Kinder-KURIER dabei war) – und hoffentlich im Mai dann auch für Publikum zugänglich sein wird.

Nach dieser „Ouvertüre“ treten die Hauptakteur_innen des Abends auf – die Age Company – vorwiegend ältere bis sehr alte Amateur-Tänzer_innen (der Älteste ist 85 Jahre) sowie Studierende der MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien). Erstere tanzen zunächst einzeln an, um dann jeweils körperlich zum Ausdruck zu bringen, was eine Kollegin oder ein Kolleg im Hintergrund verbalisiert: Jeweils Dinge, bei denen die eine und der anderer „rot“ sieht: „weil die Gierigen die Hungrigen verrecken lassen“, „alte Bäume Autos weichen müssen“, „wir unseren Planeten zugrunde richten“, „Frauen noch immer diskriminiert werden“, „wir Menschen Kunst und Kultur zum Leben brauchen“ …

Danach kunstvolle Auftritte der Studierenden, die teils in ganz langsamen Bildern tanzen – im Hintergrund hier, aber auch in anderen Passagen immer wieder künstlerische Fotos (Claude Hofer) eingeblendet, manche davon ins Motto des Abends, nämlich in Rot getaucht. So mancher dieser Auftritt wirkt als würde dabei ein Gemälde kunstvoll verrenkter und verbogener Körper dargestellt. Anschließend bevölkern beide Gruppen die Bühne – die Alten in Box-Handschuhen, die in Richtung der Studierenden, die mittlerweile zu Statuen geworden sind, losgehen.