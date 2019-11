7,000.000 Millionen Kinder weltweit eingesperrt

Mehr als sieben Millionen Kinder sitzen weltweit in einem Gefängnis. „Dies widerspricht der UN Kinderrechtskonvention, die den Freiheitsentzug bei Kindern nur als letztes Mittel zulässt, wenn alle Alternativen ausgeschöpft sind.“ Darauf wies das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte am 30. Geburtstag der Kinderrechtskonvention bei einer Pressekonferenz hin.

„Kinder haben ein grundsätzliches Recht auf persönliche Freiheit. Deshalb müssen Staaten Lösungen finden, die nicht mit Haft verbunden sind“, so Manfred Nowak. Er hatte eine Studie zu diesem Thema geleitet, „ UN Global Study on Children Deprived of Liberty“ (in Zusammenarbeit mit UN-Hochkommissariat für Menschenrechte, UNICEF, UNODC und IOM, zahlreichen Universitäten sowie ca. 170 nichtstaatlichen Organisationen wie Human Rights Watch, DCI International, terre des hommes oder SOS Kinderdorf International).

Die Erhebungen bauen auf einem umfangreichen Fragebogen mit Rückmeldungen von 92 nationalstaatlichen Regierungen sowie einer qualitativen Befragung von 274 Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 24 Jahren auf.