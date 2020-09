4. Streich der neugierigen Maus: Lässt sich die Zeit zurückdrehen?

„Wen schlägt jeder ohne Not

an langen Tagen oftmals tot?

Wer fliegt, vergeht und läuft davon,

frisst Eisen auf und sprengt Beton?

Dreht an der Welt geflissentlich,

doch vor dem Licht verneigt sie sich?“

Dieses rätsel-hafte Gedicht legt Torben Kuhlmann in seinem jüngsten Buch – einer neugierigen Maus in den Mund. Nein, er lässt sie’s mit einer Feder auf einen Zettel schreiben. An eine bestimmte, längst berühmte Person. Doch damals war er nur ein kleiner Beamter der dritten Klasse im Patentamt von Bern, der Hauptstadt der Schweiz.

Dieser jemand, Alber Einstein, beantwortete die Frage mit zwei Worten: „Die Zeit!“ und einer höflichen Unterschrift.