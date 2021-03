10 Jahre Krieg in Syrien: Kinder-Porträts: 12 Gesichter, 12 Schicksale

In jedem Bild steckt eine Seele

Der Fotograf versteht sich nicht als Kriegsreporter mit schrecklichen Sensationsfotos, sondern meint, „für mich ist ein Bild nie nur ein Bild – es ist mehr. Es ist eine Geschichte, ein Zeugnis und eine Botschaft aus einem Teil der Welt an den anderen Teil der Welt. Durch meine Fotos werden diese Stimmen gehört und sichtbar.“

2012 und 2013 fotografierte er in Syrien, danach immer wieder in Flüchtlingslagern in Jordanien. 2015 stand er mit seiner Kamera an den Ufern der griechischen Insel Lesbos. War aber auch in Ländern, wo geflüchtete Kinder und Jugendliche – mitunter mit ihren Familien – neue Zuhauses fanden. „Ich sage immer: In jedem Bild steckt eine Seele“, so der empathische Fotograf. „Ich habe die Hoffnung durch ihre Augen gesehen und Hoffnung ist alles, was sie haben.“