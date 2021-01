Jahreshoroskop 2021: Waage

Erfolg

Orientierung ist 2021 nicht immer eine leichte Sache, denn die Welt ist im Umbruch. Es ist auch oft nicht ganz klar, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln. Ein freundlich gesonnener Jupiter in Form von Optimismus, Glück und Überzeugungskraft kommt daher gerade recht. Er hilft dabei, sich auf die eigenen Werte zu besinnen, sorgt für erfreuliche Entwicklungen und Unterstützung in Krisenzeiten. Dank ihm können Sie schon mit wenig Aufwand viel erreichen. Im Sommer sind Sie aber vorübergehend auf sich alleine gestellt. Aber das ist kein Problem, denn Saturn hat sich vom Kritiker zum Freund gewandelt. Sie können nun mehr Stabilität und Kontinuität in Ihr Leben bringen und sich eine relativ solide Basis schaffen. Nur die zwischen dem 15. und dem 18.10. geborenen Waagen sollten sich auf Herausforderungen gefasst machen.

Sie könnten 2021 mitunter in Machtkämpfe verwickelt werden. Das bringt zwar die Gelegenheit mit sich, seine Kräfte mit anderen zu messen, doch ist damit auch oft ein „Schwarz – Weiß - Denken“ verbunden, das zu einer Verhärtung der Fronten führen kann. Um unerfreulichen Situationen und hitzigen Disputen vorzubeugen ist es wichtig, auch „Grauzonen“ gelten zu lassen. Sturheit bringt Sie nicht weiter, eine eigene Meinung schon. Richtig dosiert verleiht Ihnen ein entschiedenes Auftreten Stärke und ein faszinierendes Charisma.

Wer mutig in die Zukunft blickt, Eigeninitiative zeigt und sich nicht durch Ängste blockieren lässt, kann sich 2021 geradezu vorwärts katapultieren. Besonders im März, Mai, September und Oktober haben Sie das richtige Händchen für Verhandlungen, Beruf und Geschäfte und können so karrieretechnisch vorwärtskommen.

Liebe

Jupiter beflügelt auch die Liebe, denn er kitzelt die wohlwollenden und großzügigen Seiten in Ihnen hervor. Das macht es leicht, Sie zu lieben beziehungsweise sich in Sie zu verlieben. Mit diesen Eigenschaften sind Sie auch für heikle Diskussionen gerüstet. Wenn Sie es darauf anlegen, kann so mancher Zwist durch eine Charmeoffensive friedlich beigelegt werden - es sei denn, Sie gehören zu den zwischen dem 15. und dem 18.10. geborenen Waagen, dann könnten Sie sich in eine Vorstellung verrennen und versuchen, Ihren Schatz oder andere Ihnen nahe stehenden Menschen umzumodeln. Vielleicht haben aber auch Ihre Liebsten so ein paar Ideen, wie Sie ihrer Ansicht nach handeln sollten und üben diesbezüglich mehr oder weniger auffällig Druck auf Sie aus. Leben und leben lassen, heißt hier die Devise! Jeder hat das Recht, nach seiner Fasson glücklich zu werden.

Es gibt 2021 auch zahlreiche günstige Gelegenheiten, um bestehende Beziehungen liebevoll zu vertiefen und dem grauen Alltag ein paar anregende Farbtupfer zu verpassen. Singles sollten sich aufs Flirten konzentrieren. Vielleicht kreisen Ihre Gedanken ohnehin die ganze Zeit darum, wie Sie das Objekt Ihrer Begierde für sich gewinnen können. Das dürfte mit einer Mischung aus raffinierter Verführungskunst und charismatischer Präsenz leicht zu bewerkstelligen sein. Die besten Zeiten um zu landen sind der März und der April. Auch der August und der September sind wie geschaffen dafür, sich zu verlieben. Im Juni und im Juli nicht zu vertrauensselig sein, glauben Sie nicht alles, was man Ihnen erzählt!

Auch der Winter hält Liebeshighlights für Sie bereit. Sie dürfen sich auf einen leidenschaftlichen Jahresausklang freuen.

Wohlbefinden

Zu Jahresbeginn sollten Sie Ihre innere Balance finden und erhalten! Das ist für Sie als harmoniebedürftige Waage besonders wichtig. Sie können dazu auch kreative Mittel verwenden. Singen oder malen Sie sich Freude oder Frust von der Seele! Im Frühling könnten die Zimmerpflanzen Pflege gebrauchen oder wenn Sie einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten haben, können Sie Schönheit in Ihr Leben bringen und vielleicht entdecken Sie ja auch Ihren grünen Daumen!

Im Februar und im Mai helfen Ihnen entspannende Bäder oder Spaziergänge dabei, zur Ruhe zu kommen. Auch Genuss hat nun einen hohen Stellenwert. Nehmen Sie sich daher Zeit, um Ihre Mahlzeiten wirklich zu genießen, dann dürfen Sie ruhig auch in wenig sündigen. Auch Ihrer Stimmung tut es gut, wenn Sie auf Entspannung und angenehme Sinnesreize setzen. Sport wäre ebenfalls eine Variante, falls Sie überschüssige Kräfte los werden müssen. Dies kann vor allem im September und im Oktober der Fall sein, denn da ist Ihr Energiepegel hoch. Ihr Tatendrang könnte Sie dazu verleiten, gleich mehrere Dinge zugleich anzupacken. Vorsicht - das könnte in Stress ausarten! Dann einen Gang zurück schalten! Selbst wenn Sie multitaskingfähig sind, brauchen Sie auch einmal Zeiten, in denen Sie einfach ausspannen können. Lassen Sie sich nach Feierabend doch einfach mal treiben - am besten in ein Fitnessstudio oder in die Arme Ihres Schatzes!

Im November Ihre nimmt Ihre Lebenslust zu, es ist alles im grünen Bereich und solange Sie keine Riesenbäume ausreißen wollen, sollten Sie gut über die Runden kommen. Im Dezember steht das Stimmungsbarometer größtenteils auf „heiter“, denn Sie blicken optimistisch in die Zukunft und lassen sich nicht unterkriegen.