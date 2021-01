Jahreshoroskop 2021: Stier

Erfolg

2021 ist Vorsicht angebracht. Sie könnten sich durch unüberlegte Handlungen in Schwierigkeiten bringen. Aber vielleicht wollen Sie ohnehin zu neuen Ufern aufbrechen. Das gilt besonders für die Geburtstage zwischen dem 29. April und dem 5. Mai. Sie werden von Uranus gehörig durcheinandergewirbelt und müssen sich vielfach neu orientieren. Veränderungen vorzunehmen gehört allerdings nicht gerade zu den Lieblingsbeschäftigungen des Stieres.

Er hat es gern, wenn die Dinge ihren gewohnten Gang gehen und nichts seine Kreise stört. Doch wenn Sie Veränderungen als Chance wahrnehmen, dann wendet sich das Blatt und neue Möglichkeiten erscheinen am Horizont. Auch Saturn ist mit von der Partie, er sorgt dafür, dass nicht der bequemste, sondern der authentischste Weg gewählt wird. Es gibt also keine Abkürzung, die man nehmen könnte. Alle anderen Stiere bleiben von dieser Veränderungswelle noch verschont, zumindest was den Sonnenstand betrifft. Doch auch Aszendent und persönliche Planeten spielen eine Rolle, auf die in einem Sternzeichenhoroskop aber nicht eingegangen werden kann.

Pluto stärkt die Willenskraft und das Durchhaltevermögen der vom 14. – 17. Mai geborenen Stiere. Sie verfügen über Zähigkeit und viel Energie, die ein beachtliches Gestaltungspotenzial und ein enormes Durchhaltevermögen anzeigt. Die Geburtstage vom 11. – 13. Mai verfügen 2021 über eine überdurchschnittlich ausgeprägte Inspiration und Intuition. Sie können mit schlafwandlerischer Sicherheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das setzt allerdings ein gesundes Urvertrauen voraus. Wer an seiner inneren Stimme zweifelt, verliert seinen „Draht nach oben“ und muss mit herkömmlichen Mitteln vorlieb nehmen.

Liebe

Venus sorgt für einen sinnlich prickelnden Jahresauftakt. Selbst wenn die allgemeine Lebenssituation ein wenig unberechenbar sein sollte, bringt ihr Einfluss etwas Harmonisierendes mit sich. Vor allem die im April geborenen Stiere können das gut gebrauchen, denn Saturn klopft an und überprüft, ob Beziehungen über ein solides Fundament verfügen. Liebe ist schließlich nichts Selbstverständliches, sie bedarf ständiger Aufmerksamkeit und Pflege. Die zwischen dem 29. April und dem 5. Mai geborenen Stiere müssen aufpassen, dass sie ihre Liebsten nicht vernachlässigen, denn sie haben viel um die Ohren. Auch ihr Tempo ist beachtlich, da fällt es schwer, mitzuhalten. Alle anderen Stiere können Ihre Liebessehnsüchte ausleben ohne externe Störungen befürchten zu müssen. Vor allem im April und im Mai liefert der Kosmos die idealen Bedingungen für das Liebesglück. Auch Solistinnen und Solisten dürfen sich freuen, denn Amors Pfeil ist auf sie gerichtet. Sie sollten sich daher ein wenig Zeit für Liebe und Familie nehmen.

Im Juni und Juli könnten Spannungen auftreten, die sich aber nicht zu gröberen Disputen auswachsen dürften. Trotzdem nichts unter den Teppich kehren! Besser gleich miteinander reden und Probleme aus der Welt schaffen, dann steht dem Liebesglück nichts im Wege! Auch einige Entscheidungen stehen an. Beziehen Sie Ihre Liebsten mit ein, sie werden Ihnen wertvolle Tipps geben können und Ihnen in schwierigen Fragen zur Seite stehen. Auch der Winter hat in Sachen Liebe einiges zu bieten, vor allem für einsame Stiere. Wer suchet - der findet, könnte das Motto im November lauten. Es lohnt sich also, die Fühler auszustrecken und das Terrain zu sondieren.

Wohlbefinden

Nach einer kurzen Verschnaufpause merken Sie, wie Ihr Energiepegel steigt. Bis Ende März sollten Sie keinen Energiemangel zu beklagen haben. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die schönen Dinge des Lebens, auch wenn dies fallweise nur eingeschränkt möglich sein sollte. Schon kleine Freuden sind eine kostbare Bereicherung des Alltags und erhöhen die Lebensqualität. Im April und im Mai wird es Zeit, sich über Werte Gedanken zu machen. Was würden Sie in Ihrem Leben nicht missen wollen und worauf können Sie verzichten? Das erleichtert Ihnen, die für Sie richtige Richtung einzuschlagen, und bewahrt Sie davor, in einer Sackgasse zu landen. Der Juni ist eine ideale Zeit, um sich selbst etwas Gutes zu tun und innerer Unruhe entgegen zu wirken. Möglichkeiten gibt es viele: Massagen, Wellness oder Heilfasten helfen Ihnen, sich zu regenerieren.

Auch Spaziergänge im Grünen helfen Ihnen dabei, Ihre Batterien wieder aufzuladen und innerlich zur Ruhe zu kommen. Manchmal hilft auch ein Tapetenwechsel und dies muss nicht immer mit einer Reise einhergehen. Wie wäre es, mit einer neuen Tapete oder einem neuen Anstrich? Ab Mitte August geht es aufwärts, Sie sind dann weniger leicht aus der Ruhe zu bringen und erkennen, wie Sie Ihr Privatleben und Ihre beruflichen Verpflichtungen auf einen Nenner bringen können. Auch allfällige Wehwehchen lassen sich recht gut kurieren. Lassen Sie es sich gut gehen und stärken Sie Ihr Immunsystem! Besonders im Winter auf gesunde Naschereien setzen und deftige Speisen reduzieren! Auch Sport und Bewegung sind wichtig - Ihre Figur und Ihre Gesundheit werden es Ihnen danken. Sie wollen ja schließlich fit und schlank auf das Jahr 2021 zurückblicken.