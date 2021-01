Jahreshoroskop 2021: Fische

Erfolg

2021 ist Aktivität gefragt, denn Sie werden mitunter unsanft aus Ihrem Dornröschenschlaf geweckt und müssen Ihre PS auf den Boden bringen. Das ist im Jänner eine leichte Übung, denn Sie wissen, was Sie wollen und haben auch schon das erste Etappenziel ins Auge gefasst. Sie bekommen dabei Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen. Im Frühling können Sie durch Ihre Empathie einiges zu einem positiven Gesprächsklima beitragen. Es geht aufwärts! Ihre durch Jupiter beflügelte Intuition hilft Ihnen im Sommer dabei, Chancen zu erkennen, die andere nicht sehen. Egal ob Sie Urlaubspläne haben oder mitten in einem wichtigen Projekt stecken, der Rückenwind ist günstig. Es sollte also alles, was Sie sich vornehmen, reibungslos laufen und dank Ihrer raschen Auffassungsgabe auch stressfrei voran gehen.

So können Sie in Siebenmeilenschritten vorwärtskommen, denn Ihre Arbeit wird geschätzt und entsprechend honoriert. Kundenkontakte verlaufen harmonisch und selbst skeptische und missgünstige Menschen können vor Ihrem Können nicht die Augen verschließen. Das sollte sich natürlich auch positiv auf Ihrem Konto bemerkbar machen. Aber auch wenn es nicht die großen Reichtümer sind, so sollten Sie zumindest einige lästige Verpflichtungen abhaken können. Sollten Sie verschuldet sein, finden sich Mittel und Wege, um Ihre finanzielle Situation in den Griff zu bekommen. So haben Sie den Kopf im Herbst frei für neue Projekte, die Ihnen auf dem Herzen liegen. Sie können dann unbelastet Ihre Ziele verfolgen. Das hebt die Stimmung und da sieht die Arbeitswelt gleich viel rosiger aus. Zum Jahresende können fleißige Fische auf respektable Erfolge verweisen und sich entspannt zurück lehnen.

Liebe

Sie haben es selbst in der Hand, wie Ihr Liebesleben verläuft, denn Sie geben das Tempo vor. Lassen Sie sich Zeit bis März, ehe Sie sich festlegen; vor allem dann, wenn es mehrere mögliche Kandidatinnen oder Kandidaten gibt. Voreilige Entscheidungen könnten Sie sonst in heikle Situationen bringen. Denken Sie also nicht gleich an eine gemeinsame Zukunft; leben und lieben Sie spontan und schauen Sie sich an, wie sich die Dinge entwickeln! Im Mai macht sich Ihre Geduld bezahlt, Sie liegen in den richtigen Armen und können die Freuden der Liebe genießen.

Im Sommer bekommen Sie Rückenwind von Jupiter, Sie gehen dann wohlwollend und heiter gestimmt durch das Leben. Das färbt natürlich auch auf die Liebe ab. Ihre gute Stimmung ist ansteckend und Sie sind toleranter und versöhnlicher gestimmt als sonst. Davon profitieren natürlich alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Sollte es dennoch mal ein bisschen knirschen im Gebälk, kann wertschätzende Kommunikation wahre Wunder wirken. Deshalb kleine Unstimmigkeiten gleich ausdiskutieren, ehe sie sich zu einem handfesten Problem auswachsen! Im Herbst gibt es noch einmal einen kräftigen positiven Aufwind für Liebende. Sie können Harmonie und Eintracht genießen und Ihrem Schatz vertrauen. Es tut einfach gut zu wissen, woran man ist. Auch Fische, die noch allein durch das Leben schwimmen, kommen ab November in Sachen Liebe noch einmal voll auf Ihre Kosten. Prickelnde Flirts und interessante Begegnungen bringen Würze in ihr Leben. Einige davon sind ausbaufähig. Das sind doch gute Nachrichten für partnersuchende Fische, denn wer bis jetzt noch nicht fündig wurde, erhält eine neue Chance sein Liebesglück zu finden.

Wohlbefinden

Mit ein bisschen Disziplin schaffen Sie es, einige Ihrer guten Vorsätze ins neue Jahr herüber zu retten, vor allem wenn es sportliche sind. Darauf dürfen Sie stolz sein. Geben Sie aber nicht auf, auch wenn Sie manchmal viel um die Ohren haben oder einfach keine Lust haben. Ausreden gelten nicht, denn von Februar bis Mai sind Sie in Topform. Sie sind sehr belastbar und halten auch Stress recht gut stand. Im Juni können Sie ein wenig nachlassen und sich immer wieder kurze Phasen des Rückzuges gönnen, wo Sie mit sich selbst ins Reine kommen können. Dies ist besonders 2021 wichtig, weil es immer wieder neue Entwicklungen gibt, die Sie irritieren können und eine Neubewertung der Situation erfordern. Es ist auch wichtig, etwas für die Entspannung zu tun. Das kann durchaus mit neuen Freizeitbeschäftigungen einhergehen. Kreative Hobbys sind 2021 besonders zu empfehlen. Wie wäre es, ein Instrument zu lernen oder sich mit Form und Farbe schöpferisch auszudrücken? Hauptsache, Sie entkommen dem Würgegriff des Alltagseinerlei!

Im Sommer können Sie es sich gutgehen lassen, Jupiter sorgt für eine heitere Stimmung, auch wenn die Dinge mal suboptimal laufen. Im August und September auf die Ernährung achten! Wenn Sie nicht zunehmen wollen, dann sollten Sie öfters einen Fasttag einlegen oder das sportliche Programm intensivieren, um Kalorien zu verbrennen! Den Herbst können Sie dazu nutzen, Ihr Heim zu verschönern. Dazu braucht keine großen finanziellen Mittel, sondern viel Fantasie. Vielleicht muss der Haushalt ein wenig umgekrempelt werden, doch dieser Aufwand lohnt sich. Im Dezember können Sie sich dann voller Genuss in Ihren liebevoll gestalteten vier Wänden entspannen.