Was am Corona-Horror-Szenario dran ist + Tiroler Politiker Hörl positiv

Medien berichten von 3300 Infizierten Anfang März trotz Lockdowns. In den Politik-Experten-Runden wurde diese Zahl am Montag aber nicht genannt. Was tatsächlich dahinter steckt (mehr dazu)

Kickl geht demonstrieren, schwänzt aber Compliance-Klausur FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl will am Sonntag bei der Corona-Gegner-Demo auftreten. Zur FPÖ-Klausur über die Lehren aus Ibiza schickt er nur Vertreter (mehr dazu).

Zwei Nächte in Folge kam es in mehreren Städten zu Ausschreitungen, weitere drohen. Die Urheber nutzen die Corona-Krise für ihre Zwecke (mehr dazu)

Kinder, die von den Eltern zuhause unterstützt werden, kommen besser durch die Schule. Das hat insbesondere das "distance learning" während der Corona-Lockdowns gezeigt.

Junge Menschen, deren Familien keine Zeit, keine Ressourcen oder keine Möglichkeiten haben, die Kinder auf dem Weg durch die Schule zu unterstützen, können oft nur eine deutlich geringere Schulbildung vorweisen. Der KURIER Daily Podcast stellt sich in dieser Folge die Frage, ob das Bildungssystem in Österreich ungerecht ist und ob die Herkunft der Eltern über den Schulerfolg entscheidet.



Moderatorin Karoline Krause-Sandner hat unter anderem mit dem Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr gesprochen, der Eltern mehr in das System Schule einbeziehen will (zur aktuellen Folge).



