"Maulwürfe" in Wiener Neustadt +++ Haftstrafe für Möchtegern-Pilot +++ Rettungshunde im Einsatz

08.10.25, 19:12

Wiener Neustadt trennt sich aus Kostengründen von 1.600 Wohnungen. Bei der geheimen Wahl gab es jedoch eine Überraschung: Oppositionspolitiker stimmten bei der geheimen Abstimmung der ÖVP zu. 

KURIER-Reporter Patrick Wammerl hat die Hintergründe für Sie recherchiert.

Jahrelang lebte ein 23-Jähriger trotz seiner Arbeitslosigkeit auf großem Fuß und gab sich als Pilot aus. Nun erhielt er sechs Jahre Haft.

Beim Prozess am Landesgericht in Wiener Neustadt war KURIER-Redakteur Stefan Jedlicka dabei.

Bei der Österreichischen Rettungshundebrigade arbeiten Mensch und Tier zusammen, um anderen das Leben zu retten.

KURIER-Redakteurin Kristina Leitner war bei einer Trainingseinheit der vierbeinigen Helfer dabei. 

