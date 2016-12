Sonnenseiten: Schönheitssinn, Kompromissbereitschaft, Stil, Eleganz, Kunstsinn, Diplomatie, harmonisch, abwägend

Schattenseiten: Eitel, unschlüssig, unehrlich, Gegensätze verleugnend

Waagen sind partnerorientiert, mitunter unschlüssig und streben nach Harmonie. Sie lieben Schönheit, Kunst, Kultur, Mode, Komfort und ganz besonders wichtig ist ein geschmackvolles Ambiente. Waagen sind oft auch richtige Naschkatzen.

Erfolg

Uranus, Pluto, Saturn und Jupiter sind 2016 die wichtigsten Planeteneinflüsse. Manche arbeiten für und manche gegen Sie.

Pluto ist 2016 Ihr Gegenspieler, er bringt Druck und Spannung in Ihr Leben und lockt Ihre „animalischen“ Seiten hervor. Machtkämpfe und Sturheit könnten Ihnen auch dieses Jahr zu schaffen machen. Lassen Sie sich nicht unterdrücken und lassen Sie auch den anderen Ihren Willen, es gibt nicht nur „die eine“ Wahrheit!

Jupiter beflügelt Sie ab Herbst, neue Perspektiven tun sich auf und nehmen Uranus und Pluto einiges von ihrer Wucht. Im Winter können Sie es sich leisten, Forderungen zu stellen, denn Sie verstehen es, sich ins rechte Licht zu rücken und Ihre Umwelt von Ihren Vorzügen zu überzeugen. Wer gut blufft, kann sich so manche Vorteile verschaffen. Nur sollten Sie dann auch ein Ass im Ärmel haben, wenn Sie völlig blank dastehen, kann auch Jupiter keine Wunder wirken ;-). Das erste dreiviertel Jahr liegt es also an Ihnen, wie besonnen Sie auf herausfordernde Situationen reagieren und wie gut Sie den Boden für Jupiters Segen aufbereiten. Dank Saturn können Sie diesbezüglich viel schaffen, denn er unterstützt Sie das ganze Jahr über dabei, solide Strukturen zu schaffen.

Uranus hat schon die letzten Jahre Bewegung in Ihr Leben gebracht, nun haben Sie sich vermutlich schon ein wenig daran gewöhnt, unerwartet neue Herausforderungen zu meistern. Er ist auch 2016 aktiv, Innovationsgeist und schnelle Reaktionen sind besonders bei den ab 10. Oktober geborenen Waagen gefragt. Alle anderen können es ruhiger angehen und das Tempo drosseln.

Liebe

Bemühen Sie sich 2016 um ein diplomatisches Auftreten, denn durch Uranus und Pluto sind heftige Gefühlsausbrüche möglich. Hitzige Debatten sind etwas ganz Natürliches, es kommt nur darauf an, wie man seinen Standpunkt vertritt. Bleiben Sie fair, auch wenn Ihnen fast der Kragen platzt. Als Ausgleich steht Ihnen Saturn treu zu Diensten. Saturn ist zwar nicht der beliebteste unter den Planeten, doch wenn er sein freundliches Gesicht zeigt, bringt er Stabilität und Sicherheit ins Leben und den verdienten Lohn für Anstrengung und Mühe. Im Frühling scheint für Gebundene und Solowaagen die Sonne, sie können sich entspannen und einander neu entdecken.

Wenn Sie frisch verliebt sind und es mit einem Menschen wirklich ernst meinen, dann stehen die Chancen für eine positive Weiterentwicklung dieser Liebesbeziehung gut. Venus in Ihrem Zeichen bringt vor allem im September Leben in Ihre Beziehung. Auch Singles bekommen wieder mehr Lust am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und ausser Haus zu gehen. Flirten Sie! Sie werden viel Vergnügen dabei haben, zumal Sie die meiste Zeit mit Witz und Charme punkten können. Es muss nicht immer die große Liebe sein, zumindest dürften aber prickelnde Affären auf der Tagesordnung stehen.

Auch Gebundene, die gemeinsam einige Hürden überwunden haben, spüren, wie sie dadurch stärker zusammengeschweißt worden sind. Jupiter wird den Waagen das letzte Quartal 2016 versüßen und Liebende belohnen, die gemeinsam durch „dick und dünn“ gegangen sind. Wer noch nicht fündig geworden ist, bekommt die Chance, von Amor auserwählt zu werden.

Wohlbefinden

Sorgen Sie 2016 in Ihrer Freizeit für Erholung und Entspannung. Vor allem zu Jahresbeginn brauchen Sie Ausgleich vom turbulenten Alltag. Damit ist aber nicht gemeint, zu Hause auf dem Sofa zu liegen und Naschereien in sich hineinzustopfen. Besser ein paar Wellness - Wochenenden einplanen, ab und an in die Sauna gehen oder gemütlich Schifahren und anschließend den Hüttenzauber genießen! Am besten in geselliger Runde, denn Waagen sind ungern allein.

Im März kommt ein Energieschub und es fällt Ihnen leichter, die Komfortzone zu verlassen. Manche Waagen können sich sogar für sportliche Aktivitäten begeistern. Es dürfte Ihnen darüber hinaus sogar gelingen, Freunde und Bekannte aus dem Alltagstrott herauszureißen und zu gemeinsamen aufregenden Freizeitaktivitäten zu animieren. Rechnen Sie nur nicht damit, dass jeder, der zusagt, dann auch tatsächlich mitmacht. Oft sind es dann ganz andere, die sich Ihrem Freizeitprogramm anschließen.

Sie können Ihre Power natürlich auch in die Liebe investieren oder beruflich einbringen. Es dürfte speziell im Job ohnehin kein Mangel an Herausforderungen bestehen, die nur darauf warten, von Ihnen in Angriff genommen zu werden.

Im Sommer ist Tapetenwechsel angesagt. Es muss ja nicht gleich eine Fernreise sein. Auch kurze Städtetrips oder Ausflüge ins Grüne bringen Sie auf andere Gedanken. Ab September betritt Jupiter Ihr Sonnenzeichen. Das dürfte die Hochphase dieses Jahres einleiten. Nun schrecken Sie vor keiner Aufgabe zurück. Mars gibt Kraft, Saturn fördert Ihre Ausdauer und Jupiter sorgt für eine positive Grundstimmung. So sind Sie optimal gerüstet für alles, was da kommen mag.