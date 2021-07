Zwei Österreicherinnen erfinden den Grill neu

Ein Stück Kanada im eigenen Garten – nach einem gemeinsamen Urlaub mit dem Wohnmobil zeigten sich Gerlinde Moser (43) und Katrin Schiller (38) von den offenen Feuerstellen auf den Campingplätzen in Nord-Amerika begeistert. Die halboffenen Feuerplätze sorgen für ausreichend Wärme in den kalten, kanadischen Nächten. Zurück in Österreich tüftelten die Freundinnen an einem Allround-Gerät, das eine Kombination aus Feuerstelle und Grill für den Garten ist.

Jetzt bringen die beiden Welserinnen und Quereinsteigerinnen den wintertauglichen Griller unter den Namen Teslin auf den Markt, der Name bezieht sich auf den gleichnamigen See in Kanada, den sie in ihrem Urlaub ansteuerten. Für den Prototypen gingen die beiden noch zum Alteisenhändler und bauten ihren Entwurf selbst nach: "Nach unserer Rückkehr entwickelten wir in knappen zwei Jahren die österreichische Version des kanadischen Feuerrings: 31 Kilogramm schwer aus unbehandeltem, hochwertigem Vier-Millimeter-Stahl in Zylinderform, der in Österreich produziert wird." Kosten: 570 Euro ohne Versand.