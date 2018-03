Würdest du einem Fremden dein Leben anvertrauen?

Golden-Globe®-Preisträger Idris Elba (Hauptdarsteller in einer Miniserie, „Luther“ 2012) und Oscar®-Preisträgerin Kate Winslet (Hauptdarstellerin, „Der Vorleser“, 2008) spielen die Hauptrollen in diesem mitreißenden, spannungsgeladenen Drama nach dem Roman von Charles Martin.

Nach einem tragischen Flugzeugabsturz in Not geraten, müssen sich zwei Fremde zusammenraufen, um unter extremen Bedingungen in einem abgelegenen, schneebedeckten Gebirge zu überleben. Mit nur wenig Hoffnung auf Rettung treten sie einen gefährlichen Weg an, der ihr Leben für immer verändern wird.

"Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us" - erscheint am 19. April auf Blu-ray und DVD und ist bereits am 05. April als Download erhältlich!