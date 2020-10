Zwischen Konzept und Sinnlichkeit - Gerhard Richters Landschaften

Die Ausstellung „Gerhard Richter: Landschaft“ (bis 14. Februar) im Bank Austria Kunstforum Wien zeigt – in Kooperation mit dem Kunsthaus Zürich – in fünf thematischen Kapiteln, die ganze Bandbreite von Richters Auseinandersetzung mit der Landschaft. Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafiken, übermalte Fotografien, Künstlerbücher und sogar ein dreidimensionales Auflagen-Objekt.Der Großteil von Richters gemalten Landschaften entsteht auf Basis von Fotografien. Dass sie „Landschaften aus zweiter Hand“ sind, ist an der Wahl des Ausschnitts, an Unschärfe-Effekten, mitunter auch an Schrift im Bild zu erkennen. Richter erfasst in seinen Bildern auf malerische Weise Wirklichkeit.