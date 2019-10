Zwei Dichter und eine Diva

Ende des 19. Jahrhunderts, bevor es Kino und Fernseher gab, hatte das Schauspiel eine enorme Bedeutung. Mit dem schnellen Anwachsen der Großstädte und der unaufhaltsamen Industrialisierung strömten neue Bevölkerungsschichten in die Vorstellungen. Die ungekrönte Königin im Theater war die Diva. Die Männerwelt lag den Darstellerinnen oft zu Füßen.

Das Theaterstück „ Schnitzler. Sandrock. Salten“ handelt von Arthur Schnitzlers (gespielt von Ben Marecek) Affäre mit der Schauspielerin Adele Sandrock (Catherina Oborny). Es spielt in der Zeit von 1893, als sein Stück „Das Märchen“ am Volkstheater uraufgeführt wurde, bis 1895, zur Premiere von „Liebelei“ am Wiener Burgtheater.

Schnitzler fasziniert am meisten das Spiel der Schauspielerin: Im Theater wirkt sie besonders durch ihre leisen Töne. Oft drücke sie bloß durch Blicke und Gesten starke Gefühle aus. Privat redet Adele Sandrock allerdings viel, laut und schnell; sie ist fahrig und nervös. Was ihr durch den Kopf schießt, muss gleich über die Lippen – auch wenn sie das immer wieder bereut. Trotz Schnitzlers und Sandrocks Eigenheiten fühlen sich die beiden wie magnetisch zueinander hingezogen – vor allem auf sexuellem Gebiet.