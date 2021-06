Zu gewinnen: 5 Exemplare von "Daddy Cool"

Rechtzeitig zum Vatertag ist das Buch "Daddy cool" neu erschienen.

Kathi, Hannah und Steffi sind beste Freundinnen. Gemeinsam gehen die drei durch dick und dünn und haben einander versprochen, dass sie nie, nie, niemals etwas trennen wird. Gemeinsam sind die der Best Friends Club. Miteinander erleben sie Abenteuer und stellen sich Schwierigkeiten, die im Leben von Heranwachsenden täglich passieren können.

„Was stört denn deine Mama eigentlich an deinem Papa?“, will Kathis beste Freundin Steffi von ihr wissen. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Mittlerweile ist der Papa nämlich ein wandelnder Störfaktor in Mamas Augen. Da hilft nur eins: Der Papa muss cooler werden! Und zwar schnell! Ein Fall für den Best Friends Club!

Ein Buch in Zusammenarbeit mit Sabine Weißenbacher. Sie arbeitet als Psychologin in einem psychosozialen Zentrum, eine Anlaufstelle für Menschen mit Problemen und Krisen.

Alle Gewinnspiele und viel Information über Familien-Themen gibt es im KURIER Family Newsletter. Jetzt gratis anmelden!