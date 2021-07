ZOO / Thomas Hauert "How to proceed" bei Impulstanz

Acht Tänzer*innen stürzen ihre Körper mit Hingabe in Verwicklungen, Debatten und Konflikte. So finden sie ihren Weg in ein Leben voller Vielfalt, Ambivalenz und Reichhaltigkeit. Der belgische Choreograf Thomas Hauert nimmt das 20-jährige Jubiläum seiner Compagnie ZOO zum Anlass für eine Hommage an die Komplexität. Vereinfachung, Standardisierung und Homogenisierung waren gestern. Heute geht es um das Gute in der Vielschichtigkeit der Natur und des Zusammenseins mündiger Menschen. So geraten zwar Stoffe, Bewegungen und Worte durcheinander, aber genau aus diesem Kaleidoskop entsteht die Hoffnung für unsere Zukunft: in Stärke, Fragilität, freiem Tanz und im Zauber des Ungewissen.