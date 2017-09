Der Reiz des Fremden und Exotischen hat viele Jahrhunderte hindurch das Denken und die Phantasie des Abendlandes beflügelt. Seit den ersten Kontakten Europas mit dem Osten, dem Orient der griechisch-römischen Antike, fand die Neugierde und Bewunderung für orientalische Kultur und Lebensweise ihren Ausdruck in dem vielzitierten Ausspruch „Ex Oriente lux“ — das Licht aus dem Orient, im Sinne von Wissen, Weisheit, und kultivierter Lebensform.



Märchenhafte Reiche, prachtvolle Paläste und Moscheen, wertvolle Gewürze, Düfte und Stoffe: mit der heurigen (Jahres-)Ausstellung hält der Orient Einzug auf Schloss Halbturn. Schlendern Sie durch den üppigen Bazar, entdecken Sie den geheimnisvollen Harem, bestaunen Sie die kostbaren orientalischen Exponate und tauchen Sie ein in eine Welt voll Exotik und Abenteuer!



Die Sonderführung durch die heurige Jahresausstellung auf Schloss Halbturn „Zauber des Alten Orients“ findet am 7.10 Beginn 14:00 Uhr, mit anschließender Weinverkostung der exklusiven Schlossweine im „Antikes und Wein“ statt. Hier finden Sie auch die Möglichkeit antike Raritäten aus Glas und Silber zu erwerben. Die prächtige barocke Parkanlage lädt zu einem schönen Spaziergang im Herbst ein.