Zach Condon von Beirut: In New York ein Geist, in Berlin frei

So fühlte sich Condon nach dem Umzug an die Spree befreit und angekommen. Diese Ruhe ist in den zwar getragenen, melancholischen, aber nie tieftraurigen Songs von „ Gallipoli“ spürbar. Sie hat aber noch einen anderen Grund. Denn nicht nur den Titelsong schrieb Condon in einer Art Trance-Zustand. „Als ich das Album in New York begann, half mir mein Vater, die alte Farfisa-Orgel aus meinem Jugendzimmer in Santa Fe in meine Wohnung zu transportieren“, sagt er. „Auf ihr hatte ich mein ganzes erstes Album geschrieben. Damals hatte ich keine Band. Weil die Orgel aber eine Drum-Machine hat und Akkordfolgen wiederholen kann, konnte ich damit alleine komponieren. Als Teenager konnte ich mich mit diesem Instrument für ganze Tage komplett in meine Songs versenken.“