Workshop Kutschenfahren

„Die Zügel in die Hand nehmen“

In der Sattelkammer werden zunächst die verschiedenen Anspannmethoden erklärt. Ein Gespann von zwei Pferden wird anschließend geputzt, geschirrt und vor den Wagen gespannt. Unter Anleitung gibt es dann auch eine Fahrstunde, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Leinen selbst in die Hand nehmen. Abschließend werden die Pferde versorgt und zur Belohnung auf die Koppel gebracht.



24.9.2017 von 14.00-16.30 Uhr

Ort: Gutshof Schloss Hof, 2294 Schlosshof 1

Mindestalter: 16 Jahre