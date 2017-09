Work-A-Tonic - Das Gin & Tonic Afterwork Clubbing der Extraklasse

geht nach der Sommerpause in eine weitere Runde, diesmal mit dem neuen BEEFEATER24 Gin...



Nach vielen erfolgreichen Events geht die größte Gin & Tonic Party des Landes im Hilton Vienna nach der wohlverdienten Sommerpause in die nächste Runde, bei der wir wieder mit den besten Gin-Mixes, sowie feinen DJ Party-Tunes ausgiebig feiern:-)



Das Hilton Vienna am Stadtpark wird zur exklusiven und hippen Partyzone. Es werden von 18h bis Mitternacht die schönsten Stunden des Tages gefeiert und die besten Afterwork-Drinks, feinste GIN-Kompositionen aus einer Auswahl von über 40 Ginsorten und andere hippe Drinks bis hin genossen.



GIN TONICS zu Spottpreisen den ganzen Abend lang!!!



Beer powered by Heineken & Gösser an der Work-A-Tonic.the urbanity afterwork Beer Station & Weisse Spritzer & Cider, jeweils um nur 4,00 €



Live Cooking Station mit günstigen Top Kreationen wie z.B. Focaccia, Mini Hot Dogs, Leberkässemmeln, Schnitzel etc etc...



Beefeater24 Gin, in Kooperation mit den Premium Mixers von Schweppes.



supported by Superfly.fm, KURIER, WARDA, A la Carte



Datum: Donnerstag, 7. September 2017



> Destination: Hilton Hotel Stadtpark, Am Stadtpark, 1030 Wien

(U-Bahn Wien Mitte/Landstrasse)



> Uhrzeit: 18h bis Mitternacht

> Happy Hour von 18:00 - 20:00 (Gin Tonics um 6 €) Ab 20:00 Gin & Tonics / Beigetränke ab 9€